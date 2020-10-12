屢爆工程醜聞　港鐵屯馬線今年底深夜全線試車

港鐵沙中線工程項目傳出剪鋼筋、擅改施工圖則，以及遺失工程檢測紀錄等醜聞，導致項目內的屯馬線需分期通車。港鐵表示，為配合屯馬線餘下路段於明年第3季開通，計劃本年底安排屯馬線於深夜，以日常及繁忙時段服務班次試車。

九龍城區議會轄下交通及運輸委員會的鐵路事宜工作小組上月底開會，根據港鐵向小組提交的資料，現命名為屯馬線的沙中線大圍至紅磡段工程，已完成逾99%；而東鐵線延伸過海至金鐘的沙中線紅磡至金鐘段工程，則完成逾86%。港鐵預計屯馬線全線可於明年第3季通車，而沙中線過海段則仍以2022年首季為通車目標。

港鐵指，沙中線紅磡站擴建部分及其相連結構的加固措施已經完成，該站屯馬線月台正安裝屋宇裝備及機電設備，之後會開展鐵路系統的測試工作及法定檢測；而該站車站大堂 亦正在改建，大部分屋宇裝備的安裝及內部裝修工程已經完成，正逐步進行法定檢測。

為確保屯馬綫全線投入服務前，能與現有鐵路線全面整合並運作暢順，港鐵將於今年底分數個晚上，在非行車時間以日常及繁忙時段班次作全線試車，期間會採取措施盡量減低對附近民居的影響。港鐵又指，屯馬線的土瓜灣站及宋皇臺站已完成法定檢測，正進行各項測試。