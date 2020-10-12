傳國泰本月內裁員　工會憂業界倣效　促履行社會責任

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，及旗下國泰港龍航空放棄申請第二輪保就業計劃，疑為大裁員鋪路。國泰早前更揚言架構重組無可避免，外界盛傳國泰將於本月內展開裁員行動，令員工人心惶惶。香港民用航空事業職工總會等7個工會，今（12日）去信國泰航空有限公司行政總裁鄧健榮，指資方已獲政府注資，必須履行社會責任，認為裁員不應是重組方案必不可少及唯一的選項，建議推行優惠離職方案，或讓員工選擇停薪留職，並應盡快與工會會晤。

香港民用航空事業職工總會主席李永富在信中指出，國泰已獲政府注資273億港元，但管理層不但揚言將進行架構重組，近日更拒絕申請第二期保就業計劃，令裁員謠言四起，員工人心惶惶。他認為，國泰是香港國際機場的龍頭公司，業內不少公司以其為指標，擔心國泰把裁員的歪風帶入機場，引發裁員潮。

信中又指，國泰應公開徵詢員工意見，以開拓業務新方向及財源，達開源節流之效，並讓員工選擇停薪留職，容許他們暫時外出工作，相信可令資方保留熟練員工，同時讓他們維持生活。據工會了解，部分家庭夫婦二人同為國泰集團員工，促請國泰重組架構時，切實考慮他們的需要和處境。

另外，據悉國泰及港龍今日向空中服務員發出內部通告，港龍指將延至本月27日才發放下月更表，國泰則未有交代確實日期。港龍航空空勤人員協會副主席梁佩韻證實事件，指資方向來會在該月份的20日至21日發放下月更表；惟受疫情影響，近大半年更表不時延遲發放，對事件不感意外。不過，她指資方至今仍未向員工公布重組方案的實際內容，現時任何動靜均難免令員工感到擔憂，以為是裁員先兆，認為資方應盡快與工會會面及交代有關細節。