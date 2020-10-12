連續108日無新病例　曾赴青島者明起入境須坐14日疫監

澳門新冠肺炎疫情緩和多時，至今(12日)已連續108天沒有新增病例，而過去一周(5日至11日)有逾6.3萬人接受病毒核酸檢測。新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，明日(13日)凌晨零時起，所有在入境前14日內，曾到山東省青島市人士，須按照衞生當局要求，在指定地點接受14日醫學觀察。

傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好表示，當局將追溯過去14日曾到山東青島的入境人士，並跟進他們的健康狀況，直至他們離開青島當地14日為止。山頂醫院醫務主任羅奕龍指出，新冠肺炎病毒在秋冬季出現反覆是可預見的，而今次青島疫情出現群集性情況，澳門當局亦做了相關研判及預案，強調政策放寬同時，更重要有謹慎意識任何情況都可能發生。

另外，協調中心稱，於中秋及十一長假期後，當局正全面審視澳門現行的各項防疫措施，包括本地的防疫指引(如佩戴口罩的建議)、會否延長跨境的核酸結果有效期，以及外國人進入澳門相關規定等三方面內容，就此正進行內部研判，亦必須與內地不同地區和部門進行積極溝通和協調，如有措施落實後，會盡快向市民公布。