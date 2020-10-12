警察家屬否認藏武　指獲稱自己人遭誘使招認

42歲歷奇教練被指在去年11月10日「八區開花」示威期間，於荃灣遇查時反抗，又被揭涉藏有一把鐵錘，他否認抗拒警務人員和在公眾地方管有攻擊性武器兩罪，案件今（12日）在西九龍法院開審。辯方質疑被告招認的自願性，表示被告遭制服後向警員透露妹夫是警察，警員便跟他說：「見你係自己人，你話自衞就當無嘢」以誘使他招認，惟該警員於庭上一一否認。

被告為42歲歷奇教練劉俊宏，他被控於2019年11月10日，在荃灣河背街73號外分別抗拒警員，以及在公眾地方管有攻擊性武器，即一把鐵錘。

負責拘捕的警員王邵希（音譯）供稱，當晚他處理荃灣的堵路聚眾時，在河背街發現被告與另一名男子打扮成黑衣人，於是接近他們作拘捕。被告見狀即反方向逃跑，未幾便絆倒，王嘗試制服但他極力反抗。直至被鎖上手銬後，被告始能平復。

辯方盤問王時就指出，被告被制服後曾表示與友人行街，鐵錘是行山工具，並稱：「我唔做犯法事，我個妹老公都係警察。」當時王回應：「搵鬼信你，見你係自己人，你話自衞就無嘢，我哋唔係諗住搞你，調查過無嘢，就放你。」後來被告在警署時，王更沒有讓他看清楚書面口供，便叫他趕快簽名。惟王均否認辯方的說法。