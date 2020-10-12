政Whats噏：批政府減碳政策嘆慢板　林超英劈炮唔撈

環境局可持續發展委員會下嘅「長遠減碳策略支援小組」，上年6月舉行咗為期3個月嘅《長遠減碳策略》公眾諮詢，希望可以集思廣益訂立減碳策略，並將建議提交中央。之不過，有關部門一直採取「拖字訣」，報告至今仍未出爐，近日更爆出天文台前台長林超英已辭任小組召集人。林超英今日（12日）回應查詢時話，難以理解局方點解一直拖延工作，小組成立以嚟只開過三次會、僅約10個鐘，由於佢難以接受好似交功課咁完成整項工作，所以早前決定劈炮唔撈。

事緣，環境局喺2018年委託可持續發展委員會，就制定應對未來氣候變化嘅策略，當中包括減少碳排放嘅措施，進行公眾諮詢，當時仲預計要喺上年7月提交政策建議畀局方。點知成個諮詢活動拖到上年6月先展開，至今仲未公開有關嘅報告。林超英就話，成個諮詢及委員討論程序一拖再拖，相信局方唔夠時間，為咗交功課畀中央，或已提交未有納入公眾意見嘅建議；而小組委員喺諮詢完結之後，更要多次要求先睇到民間團體提供嘅建議。

之不過，最離譜嘅都莫過於小組成立咗近3年，僅分別喺小組成立時、公眾諮詢開始前及今年6月開過會，總會議時間唔夠10個鐘。林超英坦言，佢作為召集人無辦法為小組爭取到積極、有深度嘅政策研究，加上局方經常唔接受一班委員提出嘅意見，又對於2050年達成零排放嘅願景「擰晒頭」，所以佢最後都頂唔順，決定劈炮唔撈。局方同委員會一味歎慢板，真係要改下敷衍了事嘅工作態度！