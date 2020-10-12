幼稚園概覽網上版出爐　當中有收取雜費高達逾7,000元

教育局今日(12日)發布「幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2020/21學年」網上版，為家長提供全港約1,050所幼稚園的資料，包括本學年學費、報名費、課程資料等，讓家長為子女選校時參考。

除了列明本學年學費，概覽亦羅列上學年學校為家長代辦的主要代辦項目參考價目，包括茶點、課本、校服等。各所幼稚園雜費收費不一，由零收費至逾7,000港元不等；位於元朗區的元朗商會幼稚園，收取共7,531港元雜費，當中主要包括1,760港元茶點費、1,558港元練習簿及作業費，以及1550港元書本費等，收費近乎冠絕全港。翻查概覽，該校有參加本學年幼稚園教育計劃，經扣減政府資助後，上午班及下午班的學費均為免費，全日班的核准學費則為4,280港元，與2018/19年度比較，收費維持不變，而該校有7成開支皆用於支付校長及教學人員薪酬。

此外，部分幼稚園雜費亦接近6,000港元，嶺南幼稚園（小西灣）收取共6,943港元雜費，又一村學校收取共6,223港元雜費，而沒有參加本學年幼稚園教育計劃的康怡中英文幼稚園則收取共6,980港元雜費。

各所幼稚園在每個雜費項目收費存在巨大分野，位於觀塘區的晶晶幼稚園（順利分校）單一收取高達3,100港元的茶點費，其他項目則顯示為「沒有直接代辦」，嶺南幼稚園（小西灣）的茶點費亦逾2,900港元。在文具費方面，沒有參加本學年幼稚園教育計劃的小大嶼山蒙特梭利幼稚園收取高達3,600港元的費用，金額驚人。

教育局回覆指，參加計劃的幼稚園若向學生收取雜費，必須遵守教育局通告第16/2013號「幼稚園收取費用、售賣教育用品及提供收費服務」所載的指導原則，特別是家長購買與否純屬自願的原則。為讓家長了解個別學校的收費情況，所有參加計劃的幼稚園須將各主要代辦項目的參考價目，列載於概覽中。

教育局發言人表示，如幼稚園已參加幼稚園教育計劃，概覽會顯示扣減政府資助後的核准學費，家長亦可參看有關學校的收費證明書，查閱核准收費的詳情。所有參加計劃的幼稚園均須接受質素評核，以確保質素，概覽會顯示已完成質素評核的幼稚園是否已達到指定標準，並提供連結至已上載的最近期的質素評核報告。概覽同時設有「對非華語學童的支援」及「對有特殊需要的學童的支援」欄目，方便家長參考。

此外，截至今日(12日)，有763所幼稚園獲批准參加幼稚園教育計劃，約佔合資格幼稚園的97%。現時共有36所幼稚園獲批准收取超逾核准上限的報名費，有關報名費的金額由50港元至2,800港元；而獲批准收取超逾核准上限註冊費的幼稚園共有7所，有關註冊費的金額由1,200港元至25,000港元。學童如已繳付註冊費並其後在該幼稚園就讀，校方必須在有關學年的第一個月把註冊費全數退回該學童。