黎智英涉刑恐東方記者案　律政司提上訴至今近1個月無下文

壹傳媒黎智英於2017年六四集會上，涉嫌在維多利亞公園內恐嚇東方報業集團記者，揚言「我實搵人搞X你」、「我影X咗你嘅相」，雖有相有片，證據確鑿，案件亦表證成立，但裁判官鍾明新最終在上月3日裁定其刑事恐嚇罪名不成立，黎又獲「放生」，引起各界不滿。律政司拖延14日後，終在上月17日提出上訴，惟至今近1個月，上訴程序絲毫沒有寸進，可謂零進度，有議員批評港府一直是「反中亂港密密放，愛國愛港任人劏」，認為律政司及司法機構均有責任，盡快公布上訴進度。

律政司於上月17日指，就有關裁判官對該案作出無罪裁決，決定根據《裁判官條例》第105條，以案件呈請的方式提出上訴。據悉，律政司研究法律觀點後，決定向高院原訟庭提出上訴。但由律政司表示會上訴至今快將1個月，完全沒有任何消息。

議員葛珮帆表示，律政司就該案提出檢控已拖了3年，令證人的口供受到挑戰下，而令被告獲放生。如果決定提出上訴，便應加快處理，而非繼續拖延，令違法者繩之於法，否則無了期等待，只會令被告再次獲放生，予人感覺「反中亂港密密放，愛國愛港任人劏」。她又謂，律政司及司法機構均有責任，其中後者讓審理案件積壓嚴重，如同大塞車，情況十分嚴峻，反映管理出現問題。

大律師龔靜儀指，現時律政司要做的，是先申請審訊的謄本，由專人將審訊過程的每隻字打下，再交給主審裁判官看是否有地方錯誤，要確保沒問題，才可以交給控辯雙方；同時，原審法官也會撰寫裁斷陳述書，詳細解釋判決理據等，並交由上訴庭判斷是否上訴得直，一旦上訴得直，則會發還裁判法院，並交由其他法官重審。