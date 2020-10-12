政Whats噏：選管會卸膊　電子投票同境外投票有排拖

唔少人不滿現行嘅選舉制度，更有人建議改用電子投票、增設境外投票同關愛隊等。雖然政府押後咗立法會選舉，但選舉管理委員會(選管會)仲係需要提交報告書，喺今日(12日)出爐嘅報告書，對上述嘅建議就冇明確表態，但就多次提到政府當局需要作全面同審慎研究。選管會主席馮驊都好卸膊，又係將個波踢返畀政府。

喺今日公布嘅2020年立法會換屆選舉報告書中，選管會提到用電子投票係方便選民，亦令投票同點票更有效率，但喺候選人、市民監察投票同點票嘅安排上好唔同，又話冇實體選票，公眾監票嘅角色都會被取代，會削弱選舉嘅整體透明度。佢哋認為如果以互聯網投票，喺核實選民身份、確保投票自主同保密、投術同系統保安問題等方面都好難有效監察，所以要作嚴謹考慮同埋研究，否則會嚴重影響選舉嘅公開、公平同埋公正性。

今年亦因為新冠肺炎疫情，搞到跨境交通受嚴重影響，唔少港人滯留外地返唔到嚟投票。選管會提到社會上有強烈聲音建議提供境外投票，但就話若果喺有港人居住嘅地方都設投票站係不切實際，又話選管會冇任何境外投票運作嘅經驗，須依賴熟悉境外情況嘅部門支援。但佢哋又話一旦實行就要有足夠時間準備，包括為境外投票嘅選民作登記、安排人手進行投票同埋相關物流等；若實行境外投票，就須確保有合適監察機制，同埋喺外地執行選舉法例，係涉及重大嘅政策考慮，而且需要修改相關法例，當局需審慎同通盤考慮。

對於之前唔肯做嘅「關愛隊」，選管會嘅態度有啲轉變。報告話選舉法例冇條文容許任何人士可優先投票，當局應就選舉法例進行相應修訂。但同時，選管會又話如果採用電子選民登記冊發選票，發票櫃枱可處理任何身份證嘅選民，所以另設專隊就會變得切實可行。

雖然選管會將責任推晒畀政府，但喺電子選民登記冊方面，佢哋已計劃喺明年12月舉行嘅選舉委員會選舉中使用，依家亦因應政府押後選舉，會盡最大努力加快開發同埋籌備電子選民登記冊嘅工作，希望喺明年立法會換屆選舉中引用。

另外，今次選管會一共收到1085宗投訴，而民主派喺今次選舉前搞咗初選，選管會就話收到861宗同初選有關嘅投訴，仲話依家嘅選舉法例同程序係冇初選機制，「初選」可能會誤導選民而產生混亂，認為當局應認真研究。