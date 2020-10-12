佐敦道再現「墜機」路牌　駕駛者隨時被誤導

「墜機」路牌再現鬧市！早前屯門蝴蝶灣附近出現一塊「墜機」路牌，路牌上的飛機標誌機頭向下，惹來各界批評，惟同類路牌原來亦在其他區出現。近日有市民投訴，指佐敦道近連翔道一塊路牌的飛機機頭向右下傾斜，加上其指示未夠清晰，隨時影響駕駛者選擇了錯誤路線。

該路牌設於海泓道與連翔道之間的一段佐敦道西行線，可以通往葵涌、沙田、大嶼山及西區海底隧道。東網就該路牌向油尖旺區議員陳嘉朗查詢，他表示該路牌設計未能清晰指示道路方向，加上另一路牌將原本「Y」字形的設計，變成「V」，駕駛者可能會被誤導，從而作出錯誤決定。他建議路牌的設計應將往葵涌、沙田及大嶼山的綠色區域縮細，並清晰地展示出兩條分叉行車線。他又指出，路牌上的飛機指示不應左轉或右轉多於90度，認為有改善空間。

運輸署回覆傳媒查詢時指，路牌設計指引參考了不同海外國家的做法，飛機標誌一般表示前往機場的駕駛路線，並指向該路線的行車方向，惟沒有明確指引適用於朝水平以下的行車方向或迴旋處掉頭的情況。署方表示，知悉公眾對路牌的意見，現正檢視路牌的設計及改善方案，包括文字及標誌的安排。發言人又稱，路政署已安排新路牌作更換。