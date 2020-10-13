3號風球仍懸掛　天文台今早日出前考慮改掛8號波

天文台於昨日(12日)下午5時10分，發出3號強風信號；天文台在今日(13日)凌晨1時45分表示，浪卡現時最接近本港，在香港以南500公里內掠過。浪卡正為華南沿岸帶來狂風驟雨，本港離岸海域及高地普遍吹强風，間中吹烈風。

過去數小時浪卡有所增強，加上與東北季候風的共同影響，預料本港風勢會逐漸增強。天文台會視乎本地風力情況，在今早日出前考慮改發八號烈風或暴風信號。市民今早外出前請留意最新天氣報告。而海面會有湧浪及有大浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

今日上午2時，熱帶風暴浪卡集結在香港以南約440公里，即在北緯18.3度，東經113.9度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。

浪卡會在今日(13日)大致移向海南島一帶，並逐漸增強。在浪卡及東北季候風的共同影響下，今日、明日(14日)華南沿岸有大雨及雷暴，風勢頗大，海面有非常大浪及湧浪。高空反氣旋會在本週後期增強，廣東沿岸雨勢減弱，天色好轉。預料另一個熱帶氣旋會在接近周末進入及橫過南海中部，並有所增強。

本港地區天氣預測，吹強風程度東至東北風，風勢進一步增強。海面有非常大浪及湧浪。多雲有雨及有幾陣狂風雷暴，雨勢漸轉頻密。氣溫介乎24至27度。展望明日風勢仍然頗大，初時有大雨及狂風，海面有非常大浪及湧浪，稍後雨勢減弱。隨後數日部分時間有陽光。