機場海關使用新式光譜儀　毋須拆開貨物亦可穿透表面助緝毒

海關每日抽檢的抵港貨量超過10萬件，數量之多難以逐一檢視，部門因此設有空運貨物清關系統（ACCS）作預先清關。海關機場科空運貨物課監督劉青龍表示，該系統會先分析航空公司所提供的貨物清單資料，於貨物未到港前已經預先作風險評估。面對大量貨品，海關的評估因素包含多方面範圍，其中來源地如毒品熱門生產地方，自然就有高風險，或者運送路線迂迴，均屬參考指標。

負責檢驗貨物的海關空運貨物組督察梁志西指，他會檢查被視作不通過風險評估的貨物，每日約有1000件貨物需要作進一步檢查，因此海關設有X光機、離子掃描器和拉曼光譜儀作檢測違禁品之用。

其中手提式的拉曼光譜儀是海關於2018年最新添置的科技，由於不少違禁品存在危險性，未必能直接觸摸，該儀器可以在不需要打開容器的情況下，以隱形的雷射光束穿透容器表面，只需約2分鐘，就可鑑定內裏的化學成分，既無須拆開貨品包裝，亦可提高海關人員在檢驗貨物時的安全。

他指，大約2年前抽查一件報稱「禮物」的人形雕像，價值10萬歐元，而經X光檢查「禮物」時，發現沾有不明有機物需要拆開包裝檢查，「雕像好靚，仲附有說明書講述當中歷史緣由，甚至作者資料都有。」梁表示，由於「禮物」價值不菲，令人員處於兩難局面，最後有人員發現該像後方有一條幼縫，縫上附有極小量粉末，於是決定擊碎雕像並發現內藏500克可卡因。