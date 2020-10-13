販毒手法層出不窮常以假亂真　發泡膠粒及乾花暗藏毒品　　

販毒份子運毒手法層出不窮，海關緝獲毒品案件中，較為人熟悉的方式是將毒品藏於沖劑包裝、食物罐頭或鞋內，亦會將其分拆於發泡膠粒內，甚至將毒品混入乾花，企圖以假亂真。

海關空運貨物課監督劉青龍表示，販毒份子偷運手法大概分為3種方式，包括以假亂真、深藏不露，及聲東擊西。常見的以假亂真方式，毒販會將一些包裝拆開，再偷空內部以儲存毒品，最後會封死開合位置，當中容器包括沖劑包、肥皂和罐頭。他表示，這些經開封的接口雖然精細，仍然會有裂縫留下，成為破案關鍵，海關亦會以X光機會發現箇中可疑物品的陰影。

劉又說，今年8月在機場檢查一批從非洲烏干達到港的空運貨物，發現約53公斤懷疑大麻，估計市值約1200萬元。該批毒品報稱為乾花，分成98袋，但只有60袋藏有毒品，以為海關只會抽查沒有毒品的花袋，由於乾花與大麻花同屬有機物，故X光片顯示的陰影看到兩者形狀相似，「但因為大麻味較重，並需要真空包裝，故兩者密度不一，故相信另有乾坤。」

他又指，有人以運送花瓶為名而偷運毒品，但並非藏於花瓶內，反而將毒品嵌於用作防撞的發泡膠粒之內；毒販企圖藉此聲東擊西，引開海關人員注意力。另外，疫情前較少看到貨運行李箱的安排，但今年因疫情關係，沒有人假扮旅客帶貨，今年5、6月曾破獲有人以行李箱藏毒的案件。

除貨運案件外，劉青龍表示，空郵亦是運送毒品的熱門方式之一，其龐大運送量令當中風險評估系數亦較高。今年因應疫情初期，全球郵遞服務一度暫停，但今年首9個月就已經有304宗郵遞包裹的毒品案件，較去年同期357宗只是略減約一成半。