不法集團改以貨運販毒　機場海關首3季檢12億元貨升2.3倍

機場海關今年首3季檢獲毒品的數量及市值均創新高，達2.2噸及12億元，分別較去年同期勁升1.5倍及2.3倍。海關分析指，販毒集團因疫情轉變偷運模式，由以往平均分配予客運及貨運「走貨」，改為依賴貨運形式無間斷出貨圖利，並因應航空公司重整航班，調整運送路線，由熱門黑點南美洲和金三角地區，遷移至西歐各國，就連各項「包裝」，工夫都做到十分精細，但仍難逃執法人員的法眼，海關機場科今年推出針對性的「斧頭行動」，檢獲大量毒品，緝毒成績顯著。

海關機場科空運貨物課監督劉青龍接受東網訪問時表示，訪港旅客因疫情大幅下跌，過去8個月只有850萬人次來港，較去年同期下跌83%；但貨運量則因應全球物流及醫療物資需求，比例僅微跌不足10%。貨運數目持續高企之下，海關破獲的毒品案亦有所上升，海關機場科於今年首9個月便破獲708宗毒品的案件，較去年同期的451宗上升近57%，檢獲的重量達2.2噸，較去年同期的885公斤上升1.5倍；涉及的市值達12億元，更較去年同期的3.6億元勁升2.3倍。

劉青龍剖析案件趨勢指出，販毒份子以往運送毒品的方式，會平均分配予客運和貨運，但疫情影響客運航班編配，由以往有直航班次，到現時每日可能只有一班往返，加上出入境管制所限，令運送比例不得已地全放重於貨運之上，「疫情導致佢哋（販毒份子）轉變，條路線變得更迂迴，因為連佢哋都無得揀」。劉強調，疫情來襲，的確影響販毒集團的運毒模式。

除了運送方式外，販毒運送路線和地點亦因此變得迂迴曲折。劉青龍指，海關在所有貨運來港前，均會按來貨資料，以及來源地作風險評估，其中南美洲和東南亞金三角地區等屬風險系數較高地區，一向都會針對有關地區的抵港貨物；但最近不少毒品均從西歐國家如荷蘭、比利時及德國運到本港，「毒販已經進步，不會從原產地直接運送，例如會先運到低風險或者較少毒品生產的地方，如非洲、西歐及北美洲，再運抵本港。」目的是逃避檢查。

海關空運貨物資料研究組高級督察鍾慧芝表示，海關人員今年5月以抽查形式，發現兩宗案件是以奶粉包裝偷運毒品，而來源地同樣是荷蘭，重量達20公斤，總值2000萬港元，「因為人員發現到收貨人的業務性質，與貨品種類不合，於是決定抽查並發現毒品」。

至於檢獲毒品數量方面，今年首9個月檢獲最多為可卡因，共有600多公斤，市值7.7億港元，較去年同期檢獲的131公斤，上升3.6倍；其次為大麻及迷姦水。劉青龍解釋，由於可選擇的運送方式不多，所以不法分子每次都會以賭博式大量偷運，以希望一次過翻本，因此今年檢獲量較去年上升不少。另外，海關就相關案件拘捕107人，年齡介乎15至72歲，被捕者大多是收貨人。