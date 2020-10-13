傳內地送大禮　港股收升530點

市傳內地即將公布對深圳及香港利好的措施，市場憧憬當局送大禮，或推新政支持深圳及大灣區發展，刺激恒生指數昨日收升530點，報24,649點。大市氣氛樂觀，分析料恒指短期內或突破兩萬五點關口。

恒指昨高開98點後，升幅一度縮至77點，見24,196點全日低位，但港股隨後穩步上揚，午後升幅擴至583點，高見24,702點，惟尾市升幅縮至530點。國企指數全日升260點，收報9,878點；科技指數升245點，收報7,748點。港股成交1,408億元，「北水」透過港股通淨買入74.59億元。

多隻深圳概念股昨見炒作，其中深圳控股股價炒高8.33%，收報2.6元；深圳國際及深高速各升6.23%及3.42%。

另外，內地印發的改革試點實施方案提到，支持深圳推動數碼人民幣的研發應用和國際合作等，刺激一眾藍籌內銀股谷底反彈，當中交行、中行、工行及建設銀行股價全日升3.69%至5.74%，共貢獻恒指154點。

宏高證券投資經理梁杰文指，市場憧憬內地或有利好消息宣布，觸發短線資金入場，加上港股成交增加，以及暫未見美國再出招打壓中國企業，料恒指短線有機會挑戰25,000點水平。他估計新經濟股仍有一輪炒作，值博率較現時高追深圳概念股佳。