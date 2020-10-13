深圳5年改革設大灣區數據平台　中央推數碼人幣料明年港試行

國務院辦公廳發布《直至二○二五年的深圳綜合改革試點實施方案》，對今年、二二年及二五年均有明確目標。當中涉及多項金融改革措施，包括支持開展數碼人民幣內部試點測試、支持建設粵港澳大灣區數據平台等。

中信銀行（國際）首席經濟師廖群指，內地推行數碼人民幣，目的為打破美元壟斷，取代美元成為國際貨幣，於香港試行只是時間問題，惟難以取代港元。

有關方案總體要求已提及，要推動更高水平的深港合作，增強在粵港澳大灣區建設中的核心引擎功能。在加快培育數據市場上，支持建設大灣區數據平台，研究設立數據交易市場，或依託現有交易場所開展數據交易。

星展銀行（香港）財資市場部董事總經理王良享認為，數碼人民幣或於明年年初在香港試行，屆時美國總統大選結果塵埃落定，新冠肺炎疫情亦趨受控，為試點測試提供良好時機，預計試行首階段將集中跨境貿易及市場上小額零售支付。

星展銀行財富管理投資總監辦公室（北亞）高級副總裁李振豪則表示，數碼人民幣儲蓄服務或更有機會試行，香港作為最大的離岸人民幣市場，資金池足以應付推行數碼人民幣。數碼人民幣不需連接網絡，低至一元便可開戶，相信其覆蓋率更勝支付寶或微信等電子錢包。

早前香港金融發展局行政總監區景麟表示，目前在中國內地以外使用人民幣，要面臨相關資產不足的問題，而數碼人民幣使用簡單，交易亦可追溯，香港可作為沙盒試行，金發局亦會進行相關主題研究。