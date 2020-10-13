東方日報A1：香港經濟一潭死水　政府呆等活水

香港經過一百七十多年發展才有今天的成果，但深圳特區只需四十年的努力，生產總值已超越香港，現時本港經濟受暴疫打擊致一潭死水，經濟負增長、失業率高企、消費低迷令市民看不到前景。歸根究柢在於港府施政及應對社會突變「無策無方無效率」，例如在經濟差樓市弱下不撤辣招，無法增加交易帶動相關行業有工開；抗疫措施鬆緊不協調，各行業未能在疫情下謀翻身；促進中港兩地物流措施沒突破，健康碼未能發揮注入「活水」的效果；本港基本公共環境衞生沒保證，隨時失陷阻礙經濟旅遊復甦步伐。學者及議員認為，政府如不改善上述幾個問題，不能將活水注入刺激，就會失去未來。

本港樓市這一年表現一沉不起，土地註冊處資料，今年首三季整體物業買賣登記僅錄五萬二千二百九十六宗，較一九年同期五萬九千一百二十宗，顯著減少約一成二。即使一直搶吸二手購買力的新盤市場，今年首九個月亦只錄得約九千九百七十宗交投，屬一三年四月一手銷售條例生效後，同期新盤銷量首度跌穿一萬宗關口，按年急挫逾三成半。

經濟陷入困境，地產業界一直呼籲政府撤辣，美聯住宅部行政總裁布少明表示，應盡快撤辣救市，現不少市民面對經濟困難「等錢使」，但受辣招阻礙難沽樓套現周轉，即使賣樓亦要付「重稅」。議員石禮謙認為，政府做事較小心，不可能一下子撤回樓市辣招，但若要本港經濟走一大步，政府需要先走一小步，建議政府應要有策略局部撤辣，可先撤回非住宅物業的辣招，然後再到住宅和其他物業，再因應市場情況再作下一步決定，此舉對本港經濟發展更有利。

香港中文大學經濟學系副教授、劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，受樓市辣招影響，市民寧願持有單位都不願短期內放售，導致流轉量較低，令市民上車遙遙無期，而當局一直採取少做少錯的心態，令整個地產業目前處於低迷狀態。他相信政府不撤辣的其中一個考慮是稅收減少，尤以現時庫房收入縮水，建議可考慮先放寬與辣招稅無關的措施，例如三年內轉售物業的期限等。

疫情導致經濟旅遊零售飲食行業零生意，從業員失業嚴重，但當局沒有進取地適當放寬禁聚令，香港飲食業職工會聯合會總幹事李卓燊說，本港飲食業進入萎縮階段，銅鑼灣及中環餐廳營業額僅有以往的兩成，部分小本經營的餐廳更倒閉。他建議放寬至八人同枱，讓一家人共餐增生意。

港人愛外遊，成為旅遊收入的命脈，但疫症下寸步難行，亦不能胡亂外出消費，令本港旅遊消費零售業重創，存活艱難。莊太量認為，可透過外在誘因如逐步推出健康碼，刺激遊客來港消費，為香港注入活水，方可令香港恢復至往日情景，不少內地遊客均盼來港消費，若政府能夠逐漸開關，與鄰近地區如深圳及澳門互通關口，相信必能夠刺激本港經濟，而單憑本地消費根本不足以刺激本土經濟，當局可參考內地推出類近的健康碼，刺激經濟。

即使未來有活水流港，但本港的公共環境衞生配套必須配合，若遊客訪港期間受病菌或病毒感染，必使香港名聲盡喪，例如尖東帝苑酒店不積極抗疫導致感染群組爆發，是源於敏感度不足，以及負責部門的被動，必須糾正及改善。

議員葛珮帆指香港衞生惡劣，外表光鮮，實則鼠患處處，為香港之恥，要振興經濟亦不能忽視環境問題，老鼠入屋愈趨嚴重，廢物非法棄置猖獗，當局持續跟進鼠患多年成效不彰，反映決心不堅定，令老鼠橫行，成傳播細菌及病毒元兇。部門亦顯得不積極處理街道衞生，收到投訴才「踢一踢，郁一郁」做表面工夫。她擔憂近日爆發院舍及酒店群組，不但損害國際大都會形象，更令有意到訪的遊客卻步。

新冠肺炎疫苗預計到明年中才有供應，專家預計港人全民接種要等到明年年底，這時候才進入經濟復甦期，估計本港經濟回到平穩的日子也要在二○二三年。而全球疫情嚴重，世界經濟遭嚴重衝擊，令產業鏈供應鏈急劇下滑、失業率急劇增高、航運業務急劇停頓。各國政府已向家庭和企業提供大量金錢或財政支持，前所未有的貨幣措施維持信貸流動，世界經濟的前路依然陰雲密布，料需面對漫長且艱難的復甦之路。

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