冬季幼兒肚瀉高峰期　醫生籲接種輪狀病毒疫苗預防腸胃炎

幼兒肚瀉可輕可重，嚴重者會因過度脫水而出現危急重症，早前有本港大學研究發現，近四分一肚瀉幼童都是因感染輪狀病毒引起。本港將踏入冬季，是幼兒肚瀉高峰期，有兒科專科醫生提醒，輪狀病毒感染多數透過飲用或進食受污染的食水或食物，或接觸受污染的物件表面傳播。目前尚未有藥物治療，最有效方法是接種輪狀病毒疫苗，可預防90%兒童因感染輪狀病毒而入院。

冬季為腸道病毒肆虐的季節，初生嬰幼兒更是感染輪狀病毒的高危族，患者多數為6至24個月大。兒科專科醫生周中武表示，成年人都會感染輪狀病毒腸胃炎，但一般會自行痊愈，惟幼童偶然會出現嚴重脫水的情況，甚至會抽筋，主要病徵包括發燒、嘔吐和水狀腹瀉。

早前有研究指，本港每33個幼童就有1人在5歲前感染輪狀病毒入院。周中武指，輪狀病毒主要透過口糞途徑傳播，幼稚園及日間托兒中心等院舍較易出現輪狀病毒爆發，故今年受疫情影響幼稚園停課，幼兒腸胃炎求診個案有明顯減少。他續指，任何人感染過輪狀病毒後都未能得到免疫效果，最有效方法是接種輪狀病毒疫苗，以口服形式服用，最佳接種時間為出生後2至6個月。其次要注重個人衛生，勤洗手。