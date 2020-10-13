網民熱話：商場內冇戴口罩遭「問候」？　激動叔起飛腳還擊

阿叔聲稱因未戴上口罩被人以粗口問候，激動得與對方大打出手。

新冠肺炎第四波隨時殺埋身，在公眾地方戴口罩是指定動作。近日一名阿叔因為在商場內未戴口罩，與路人起爭執，阿叔自稱被粗口問候，激動得揮拳飛腳襲擊對方。

前日（11日）網民Krista Wu在Facebook群組「天水圍友」分享一則貼文，指一名阿叔因沒有戴口罩，一名男子上前提醒，雙方卻因此發生口角，繼而大打出手。

現場是屯門時代廣場，當時拖着手推車的阿叔未有戴上口罩，只將口罩掛在手臂。影片開始，雙方已經動手，阿叔起腳踢向身穿灰衣的男子，灰衣男亦以腳還擊，再出手將阿叔推開。處於下風的阿叔於是放下手推車，似「儲氣」再揮拳，期間更激動得大罵：「我唔戴口罩，你X我老母？」

雙方在互相推撞期間，多名路人上前勸架，灰衣男亦已停手，但阿叔依然怒氣沖沖，連番向灰方男起飛腳，直至阿叔在連環起飛腳「踢空氣」下，失平衡倒地才停手。但雙方手停口不停，阿叔不憤說，是對方動手在先，不過隨即有場人士踢爆，「係你推人先喎！」最後在路人勸說下，阿叔才悻悻然停手。

不少網民直指阿叔行徑離譜，「唔戴口罩行商場，抵打呀！」亦有人嘲笑阿叔腳步虛浮，「起腳踢人，但自己跪低」，「企都未企得穩，學人打交」。有網民則指灰衫男未有認真還手，已經很有風度。

民有話說：

Shuk Kwan Lau：就爆血管啦，阿伯

Tsang HingKa：又係一場手軟腳震嘅大龍鳳

Man Sandy：情願打人都唔戴口罩...

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