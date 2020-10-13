星光大道將加入水上音樂噴泉匯演　為疫後旅遊復甦作準備

位於尖沙咀海濱長廊的星光大道進行翻新工程後，再有「新搞作」!因應區議會及海濱事務委員會建議為星光大道增設更多景點，星光大道管理有限公司表示將在大道的內海位置設立水上音樂噴泉匯演，為疫後旅遊業復甦作準備，正式公演日期須待完成測試後再作公布。

音樂噴泉及表演浮台被納入星光大道優化計劃。而匯聚音樂及燈光效果的水上音樂噴泉匯演「Water of Stars」將於稍後公布公演時間表，而其中音樂噴泉預計於本周抵達星光大道內海。

音樂噴泉將於本周內進行詳細測試、調校及試演。整個音樂噴泉長約20米，寬約14米，中間位置設有蓄水池，可儲存大量淡水，海底則安裝了潛泵，配合燈光及音樂，營造水上音樂噴泉的效果。另外，噴泉設有雨水收集設施，雨水可循環用於音樂噴泉，而甲板亦裝有太陽能電板，以達致環保效果。

水上音樂噴泉匯演每一節長約3至5分鐘，於每日定時進行公演，預計周末及公眾假期公演密度較高，届時水柱將隨着68人管弦樂團演奏的當代音樂翩翩跳動。同時，公演場次亦會與「幻彩詠香江」作出配合，詳細公演時間則有待公布。