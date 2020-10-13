自願到ICU照顧病人　護士：難過是病人不能與家屬見最後一面

第三波疫情先後導致多間院舍出現爆發，位於九龍區核心的伊利沙伯醫院，首當其衝地接收大量長者。負責深切治療部的醫護憶述，由於不少長者伴隨慢性病，治療患者的方法亦較複雜，甚至需要使用人工心肺機，曾有一名危殆患者，插著人工心肺機支撐生命，但疫情下醫院不能探病，到了彌留狀態之際仍不能與家屬見最後一面，只能透過視像電話作最後對話。

伊利沙伯醫院深切治療部顧問醫生吳榮耀表示，疫情下共接受38名病人進入深切治療部，伊院接受超過500名病人，主要是60至80歲的長者為主。由於長者本身具有多種長期病患，容易引起心臟病等併發症，治療上比起一般患者困難，因為還要顧及其他器官的正常運作。他又指，七月初不少院舍爆發，一天接受三名新冠肺炎病人，由於接受每名確診者都要充足感染控制措施，因此接受一名確診者都比正常時間多3倍，並笑言:「在醫院都沖了3次涼」。

伊利沙伯醫院深切治療部註冊護士江啟聰表示，自疫情開始後便自願到深切治療部照顧新冠肺炎病人，曾接收一名60多歲的男確診者進入深切治療部，但他的病情在數日間便急轉直下，插著人工心肺機維持生命，短短兩三日便離世。他憶述，病人在彌留階段時，即使家人已趕到醫院，但在不能探病的指引下，家屬見不到病人的最後一面，江當時唯一能做的是透過視像通話，讓病人與家屬道別，形容今次是護士生涯中首次處理這些情況，「當一個病人去到危殆階段，但仍不能親自見家人最後一次，這是很傷心的事。」