袁國勇轟港府防疫甩漏　促有病徵人士強制檢測

新冠肺炎疫情復熾，近日更出現院舍及酒吧等爆發群組，身兼政府專家顧問的港大微生物學系講座教授袁國勇今早(13日)在電台節目表示，至今仍未能將全部有病徵人士進行病毒測試，反映政府在過去9個月疫情的防控措施存在不足。他承認內地在出現零星個案時，已採取封城及封區等措施，能令疫情防控做得更好，但有關措施在香港是否適用，仍要考慮市民能否接受。

袁建議，衞生署等部門可獲授權，即使患者只有輕微病徵都要強制接受檢測，他又呼籲私家醫生配合，若發現有輕微病徵人士，需要求對方接受檢測，若不配合可將其資料轉交衞生署及警方跟進。

他強調，本地在第3波疫情期間有約4000人感染、100人死亡，警告冬季的病毒傳播會比夏季更嚴重，且人類身體對炎症的反應在冬季亦會較嚴重。他更擔心若屆時本地疫情未受控，到冬季或致幾萬人感染，甚至過千人死亡。

他又指，現時香港的邊境控制主要靠檢測及隔離14日，惟部分患者潛伏期可以超過14日，故持續有人從海外入境本地，無可避免地成為防疫缺口。社區控制方面，袁認為最重要是在高危地點有針對性措施，尤其是部分市民會除下口罩的地方。他指明白市民已對疫情厭倦，但強調現時仍要提高警覺。