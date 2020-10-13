大澳鯉魚門未現水浸　天文台料不會出現風暴潮

熱帶風暴「浪卡」襲港，天文台清晨發出8號東北烈風或暴風信號。不過，大澳及鯉魚門等低窪地區居民指，所在地區沒有出現水浸，形容風力「理想」，幸未有造成太大損失。天文台預料，今日內不會出現風暴潮。

每年颱風逼近，住在低窪地區的居民均會嚴陣以待，避免因水浸等情況，導致有性命或財產損失。在鯉魚門經營海鮮廊的黃志波指，可能由於「浪卡」離港甚遠，鯉魚門未有出現水浸，但仍有少許海水倒灌，「啲水未去到湧出嚟」，笑言幸未有造成太大損失及麻煩。他又稱，居民知道「浪卡」距離較遠，故未有如以往一樣如臨大敵，但仍有做一些基本的防風措施，包括將高處的裝飾物拆下，及為玻璃貼上膠紙等。

大澳亦同樣未能感受到「浪卡」的威力，大澳鄉事委員會主席何紹基稱，大澳「有啲風」，但風力並不強勁，形容風速或只有每小時30至40公里，相信未來數小時天氣不會惡化，形容風力「理想」。他又指，大澳昨晚至今未有出現水浸，但民政事務總署已成立協調中心，如有突發情況，會協助疏散長者離開。

天文台高級科學主任胡宏俊稱，預料未來數小時大澳及鯉魚門均不會出現海水倒灌。他解釋，海水倒灌由風暴潮導致，現時本港風向仍是吹東北風，較少出現高的風暴潮；至於會否出現風暴潮，是基於風向、風力、風暴距離及潮水位而定，預料今日內不會出現風暴潮。政府則指，截至上午10時，未有接獲其他低窪地區的水浸報告。