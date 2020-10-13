新入職公僕須簽署效忠聲明　工會憂上街抗議凍薪會否違誓言

去年修例風波被捕的示威者，當中不乏公務員，被外界質疑其政治中立問題，政府其後要求公務員簽署或宣誓擁護《基本法》。政府華員會會長利葵燕今早(13日)在電台節目表示，上周四(8日)已就宣誓問題向當局提交意見，惟當局僅就此表示備悉，昨日(12日)更已正式出通告通知宣誓安排，她批評當局只予3日時間讓職方發表意見，質疑當局是否有認真考慮工會的意見，並要求交代若公務員違反誓言將面對甚麼後果。

利表示，相信大部分公務員都不會任意違反《基本法》或《公務員守則》，最多只是發牢騷或對政府有點不滿。她要求當局清晰解釋哪些行為會違反擁護《基本法》等誓言或聲明。她又要求當局就此提供培訓，好讓公務員了解界線為何。

同場的公務員工會聯合會總幹事梁籌庭則表示，當局草擬的宣誓文件只寫上盡忠職守及擁護《基本法》等簡單內容，惟背後仍有很多細節尚未交代清楚。他要求當局發指引告知公務員的言論底線，否則將無所適從。他又提到過往公務員曾因不滿減薪而上街抗議，關注若未來再因同樣問題上街，會否被視為違背政府政策或違反誓言。

公務員事務局早前向各部門發出通告，公布就所有在今年7月1日或之後聘任為公務員的要求，即在此日期或以後加入中華人民共和國香港特別行政區政府的公務員，將要宣誓或作出聲明擁護《基本法》、效忠香港特別行政區和對香港特區政府負責。