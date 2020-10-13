巴士暫停打工仔改搭西鐵　候車市民：無乜風雨

熱帶風暴「浪卡」襲港，天文台今(13日)早改發8號風球，巴士亦隨之暫停日間服務，早上約9時，西鐵屯門站未如平日般擠滿打工仔，但仍有約百名市民行色匆匆，部分因不熟悉道路，駐足在站內指示牌旁邊，而附近的的士站未有排隊候車人龍，僅零星數名市民乘的士到屯門站轉乘西鐵。

任職零售業的鄭女士表示，她家住葵涌石蔭邨，平日會乘坐巴士到屯門上班，需時僅約35分鐘。但受浪卡影響，今日須先乘的士到荃灣，再到屯門站轉乘輕鐵至安定邨，約花費1小時左右。她指，由於往日很少乘地鐵上班，不認得道路，打算沿路向途人求助。

居於深水埗的馮先生則指，他以往乘巴士到屯門上班需時約40分鐘，與乘搭地鐵的時間相若。不過，他指巴士較多分站，比地鐵來得方便，自己由家中步行至地鐵站須花費足足20分鐘，認為今日「無乜風又無乜雨」，巴士公司應考慮在可行及安全情況下維持服務。

家住天水圍的李小姐指，她任職服務業，平日會乘搭西鐵到屯門上班，認為今日交通順暢，人流亦較少，相信是因部分工種毋須上班。她又提到，今日風力不強，形容「都唔似8號風球」。