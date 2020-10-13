西九龍中心性感少女廣告下架　漫畫家指為免打風吹爛危及途人

深水埗西九龍中心外牆的性感少女廣告惹爭議，中心昨日(12日)將相關廣告拆除。負責繪製相關廣告的漫畫家表示，中心是因為颱風浪卡襲港，為免廣告被強風吹爛危及途人才拆除。關注相關廣告的區議員則稱，歡迎商場的下架決定，呼籲商場不要再展出相關廣告。東網正向西九龍中心查詢事件。

該6幅惹起爭議的廣告均以年輕女性為主角，廣告中的女主角分別穿上泳裝、背心、運動裝及校服等，擺出撩人姿勢，廣告上更寫有「放肆」、「不忘初心」及「好時光」等字眼。早前深水埗區議員劉佩玉到商場外請願，要求商場將該批廣告下架，她稱收到數十名區內家長投訴廣告中的主角衣着暴露，姿勢不雅，令人感到不安和尷尬，擔心子女會被廣告中的不良意識誤導。

昨日(13日)該6幅廣告被發現已遭拆除，惹來質疑商場是否因為輿論壓力而採取行動。負責繪製該批廣告的本地知名漫畫家林祥焜於其臉書專頁表示，商場將廣告下架是因為擔心颱風吹襲期間，廣告可能會危及途人，他更貼出相片證實，於2016年商場曾有外牆廣告被大風吹爛，強調該批廣告下架並非因為有人成功爭取，又指之後他會再有插畫在該商場的外牆上架，更預告會有驚喜給市民。

劉佩玉表示，歡迎商場將相關廣告下架，強調有大批家長認為相關廣告意識不良，擔心會對小孩造成影響。她呼籲商場不要將已下架的相關廣告重新上架。

翻查資料顯示，林祥焜早於2013年已開始與西九龍中心合作，架設大型廣告並設展覽，今次廣告則由8月開始掛起，而林祥焜指相關作品已獲淫褻物品審裁處通過。