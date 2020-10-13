特首突押後發表施政報告　行會成員指做法不理想

行政長官林鄭月娥原定明早(14日)到立法會發表新一份《施政報告》，惟昨(12日)臨時召開記者會宣布押後，並透露當日將改為出席深圳經濟特區成立40周年慶祝活動。有行政會議成員表示，林鄭早已獲悉並決定不會出席有關活動，會繼續留港宣讀《施政報告》，故對其最新決定感到突然及奇怪；又認為在宣讀前數日才宣布推遲，做法並不理想。

有行會成員今早(13日)出席一個電台節目時強調，過往從未出現過類似情況，認為林鄭在發表前數日才宣布推遲，做法並不理想，亦會引來很多遐想。

林鄭昨表示，她最近收到通知可於10月下旬前往北京，將與內地有關部委商討惠港政策，會爭取在11月底前宣讀。該名行會成員表示，相信有關安排或與中央即將召開五中全會有關，認為屆時可能會對特區政府的建議有較直接的回應，甚至會有好的消息。

中文大學政治與行政學系副教授黃偉豪則表示，對林鄭押後宣讀《施政報告》感到意外，認為有關安排並無需要，即破壞既有傳統，亦令本港在施政上處於被動，同時反映港府信心不足。他指出，即使林鄭決定向中央爭取支持，事前亦可先向市民簡述其施政目標，認為若能先團結市民後，再爭取中央支持，相信功效會更大。