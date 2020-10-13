醫管局追究罷工醫護缺勤原因　袁國勇籲找新出路不能咄咄逼人

大批醫管局前線醫護人員今年初因不滿政府未有封關應對疫情，發起罷工行動。醫管局早前向有關人員發出信件，要求他們提交缺勤理由，有關員工組織批評是「清算」罷工員工。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今（12日）被問到事件時指，不評論獨立事件，認為過去一段時間社會分裂情況極嚴重，醫管局員工與管理層需要共同找到新出路，但強調不能無規無矩、咄咄逼人。

醫管局上周承認，已發信予數千名於今年2月初缺勤的員工，要求有關員工確認其缺勤日期和原因並在本月底前回覆，局方又指收到員工回覆後，會按照法律意見和相關人事條例公平處理。

袁國勇今日在一個電台節目上回應事件指，香港過去多年能夠如此成功，全因每個人都盡力做好自己工作，但同時對其他人有寬容之心。他認為，醫管局員工和管理層，都需要共同找出路，認為任何解決方案均有文明或野蠻的處理方法，要一來要守規矩，不能無規無矩，亦不可咄咄逼人。