旺角街頭冷清　市民趁「風假」攜家人酒樓歎茶

熱帶氣旋「浪卡」襲港，天文台今日(13日)清晨5時40分發出8號風球，東網記者於旺角一帶發現風勢不大，只有片刻驟雨。早上10時許，未知是否因大部分商店仍拉閘未開門，西洋菜南街一帶市面只有零星市民，附近的戲院、食肆人影單薄，有市民指是次風球比想像中弱，不太擔心外出。

旺角西洋菜南街的百老匯戲院早上有零星市民前來買票，職員表示剛剛開門，未有太多人購票，人流與平常沒有打風的日子差不多。前來看戲的陳先生指本來今天要上班，但因今日可放「風假」便前來睇戲，今早戲院座位亦沒有爆滿，預計睇完戲會與朋友到附近食飯。他又指自己從尖沙咀到旺角，沒有遇上塞車的情況。

旺角食肆只有部分開門，但未有出現人龍。伍先生與家人前來買早餐，他表示「浪卡」風勢平平，其實不值得掛8號風球，但認為放「風假」可與家人有更多相聚時間，尚算不錯。

在廣華街附近的一間酒樓今早有不少茶客前來，酒樓內尚算熱鬧，但亦有人因禁聚令而選擇外賣回家。茶客黎先生指自己是退休人士，今日與太太攜同兩歲孫兒前來飲茶，他表示因孫兒父母仍要上班，所以幫忙照顧，見今早風勢雨勢不算大，便帶他出來飲茶，打算用膳後便回家不會再外出。

然而收銀員伍小姐表示，打風未有帶旺人流，她指平日可開設兩層座位，但今早僅開一層，估計不少市民仍在熟睡或不打算外出，又指未能估計午市情況會否更多人。