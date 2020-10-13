懶理香港GDP被深圳超越　政界轟港府庸官當道無力救經濟

香港先被過去一年多的黑暴示威蹂躪，加上新冠肺炎疫情雙重夾擊，經濟持續處於下行趨勢。正當本港的本地生產總值(GDP)被鄰近競爭對手深圳超越，港府竟不介意，更認為香港與深圳可良性競爭及深度合作。有政界人士炮轟港府庸官當道，批評港府「不爭氣、不長進」，若一眾高官未能及時解決香港的既有問題，對本港前景不抱任何期望。

深圳GDP於2018年首度超越本港，有關差距日漸擴大。不過，港府恍惚對此問題置之不理，不單未能在創新產業追上深圳，甚至未能保住本港作為區內航運樞紐的地位，更指不介意深圳GDP已超越香港，也希望中央會繼續給深圳特區一些先立先設、突破性、創新的政策，令香港和深圳的合作可在一起全新的平台中進行。港府更聲稱，香港近年過份強調本土文化，認為有少部份人排斥內地，影響兩地交流合作。

「廿三萬監察」發言人王國興批評，有關說法反映港府「不爭氣、不長進」，批評香港過去固步自封，以致多項有利香港發展的政策未能順利推展，例如港深兩地海關「一站式」通關、落馬洲創科河套區等，阻力均是來自於本港內部，惟港府過去一直未能解決自身問題。他批評，現屆政府庸官當道，「為官避事平生恥」，敦促一眾高官虛心解決本港現有的問題，否則對本港前景不抱任何期望。

立法會議員鄺俊宇批評本港近年優勢盡失，強調現時問題「並非你介不介意，是市民非常介意」。他指現屆政府上任初期提出「理財新哲學」，惟上任後僅大灑公帑為多項超支的大型基建「填氹」，又舉南韓、台灣為例，指兩地政府會協助當地的創意及科技產業發展，反觀港府過去未有扶持本港的新創產業，炮轟政府過去不作為。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強分析，內地有不少尖子來港修讀創新科技等相關學科，惟本港欠缺政策配合，未能留住人才，他們有不少回流深圳發展，變相「為他人作嫁衣裳」。他又指，深圳政府更秉持問責精神，官員不但避免犯錯，更會追求政績；反觀本港問題在於高官不問責，以致庸官當道，認為現屆政府餘下2年無能力追上深圳，對本港前景不感樂觀。