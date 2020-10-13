內地律師接獲深圳鹽田公安通知　12港人蛇已自行委託2律師

12名港人今年8月23日企圖偷渡到台灣，途中被中國海警截獲並扣留在深圳鹽田看守所，至今逾50日。深圳市鹽田區人民檢察院上月30日通報，以涉嫌組織他人偷越邊境罪，批准逮捕2名分別姓鄧及姓喬疑犯，並以涉嫌偷越邊境罪批准逮捕餘下10人，案件正在進一步偵查。有港人家屬曾委託內地律師要求會見當事人被拒，該名律師指今日(13日)接獲鹽田公安分局回覆，指經核查，犯罪嫌疑人已依法自行委託2名辯護律師。

內地律師盧思位早前兩度要求到鹽田看守所會見其中一名被扣留港人，但均被拒絕，他遂於上月10日向深圳鹽田檢察院投訴看守所違法，事隔逾1個月，盧思位向傳媒表示，今早已接獲鹽田公安分局回覆，指犯罪嫌疑人已依法自行委託兩名辯護律師。盧表示短期內將再到鹽田看守所，繼續提出會見當事人的要求。

保安局早前指，入境處及駐粵辦自接獲他們家屬求助後一直跟進事件，包括向家屬提供有關內地法律法規的資訊，並按家屬意願向內地機關轉交不同內容的書面訴求。在委聘律師方面，根據保安局最新所得的資訊，該12名香港通緝犯已各自委任了兩名律師；保安局又重申，家屬如有求助要求，可繼續與入境處聯絡及進行會面，入境處亦會繼續按機制協助家屬將提出的書面訴求轉交內地機關。