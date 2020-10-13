雙疫拍門市民趕打流感針　私家診所指供應少恐12月冇貨

本港面臨冬季流感及新冠肺炎夾擊，不少市民近期紛預約私人診所接種流感疫苗，家庭醫生林永和表示，近日高峰時每日約有100人到其診所注射流感針，需求量甚大，但藥廠送貨卻供不應求，其診所已不接受市民預約打針，即場登記者如有貨便可接種，避免接受預約後又無針。有醫學界人士直言，內地亦有疫苗供應不足現象，估計今冬的流感疫苗供應是全球性短缺。

林表示，今年藥廠的疫苗供應不及往年充裕，不少私家醫生未能取得流感疫苗，料12月可能已「無晒針」，近期市面已出現「搶針潮」跡象，呼籲市民盡快接種。

本身是家庭醫生的醫學會副會長鄭志文亦表示，今年查詢疫苗注射的市民比往年多20%，但藥廠提供的疫苗數量只有以往的70%，其診所的疫苗亦被預訂得七七八八。

本港之外，內地亦出現「疫苗荒」，因內地疫苗需求較前急增66%，黃牛炒價每針一度升逾3倍，即原本每劑疫苗約175港元，炒賣價抬升至約400港元。鄭直言，內地設有生產線，竟亦出現流感疫苗供應不足的現象，相信今冬流感疫苗短缺是全球性現象。

東網向相關藥廠查詢香港市場的流感疫苗供應，賽諾菲巴斯德藥廠回覆指，公司根據私家醫生所預訂的數字，以及公營醫療系統對疫苗的需求，決定每年供應多少流感疫苗來香港，新一季流感疫苗供應量與往年相若，有關流程及時間亦與往年無異。葛蘭素史克及美國雅培藥廠則暫未回覆。