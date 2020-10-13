8號風球造就7口家同枱食飯　市民呻1磅豬腩肉要$130

受熱帶風暴「浪卡」影響，香港現正懸掛8號風球，臨近傍晚市民仍要為三餐作打算。東網記者於今日(13日)下午約4時，到灣仔鵝頸橋街市一帶視察，發現人流不多，但仍不乏有市民到場買餸，有店舖老闆表示生意慘淡，僅有平日的10%，因此打算提早收檔休息。

市民曾女士表示，子女平日要上班，只能留飯給他們，今日難得打風一家7口都放假，於是打算聚首一堂於家中開飯，而家中平日主要是外傭買菜，但難得放假便自己親力親為到街市買餸，但認為餸菜價格比平日昂貴，花了約130港元買1磅豬腩肉，又以24港元買1斤波菜苗。

經營生果店的老闆娘李女士指，早已預計打風的生意慘淡，但仍然要開門做生意才「對得住自己」，惟至下午的生意額只有平日的10%，故或會提早2至3小時休息。她又稱，社會事件加上新冠肺炎疫情重創生意，而政府亦沒有提供足夠補助，不知道可以捱到何時，現時只是勉強應付租金。

市民譚先生指，難得有「意外假期」，即使平常較少到街市買餸，今日都「落場」。他計劃在灣仔鵝頸街市買餸後，準備晚餐與另一半「撐枱腳」，並指颱風之下街市的人流稀疏，「行都行得舒服啲」，又表示難得有空餘時間，會打算再到附近另一間街市再細心格價。

市民郭女士則表示，即使打風自己亦要如常上班，計劃放工後到附近街市買餸，因晚上要煮4人分量，她認為餸菜價錢與平日相近，但街市人流明顯疏落。