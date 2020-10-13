同款九巴2年4宗自焚　專家籲裝自動滅火系統保安全

九巴一輛載客673路線雙層巴士，昨晚(12日)11時許，駛至沙田大老山公路近碧濤花園，車長發現巴士左尾輪胎冒煙，隨即將巴士停路肩及疏散車上乘客，未幾巴士陷入一片火海，全車付之一炬。

據了解，肇事巴士型號為「丹尼士E500MMC」12米，該款巴士於兩年內至少發生4次自焚意外。九巴共購入800輛同款巴士，佔車隊總數接近兩成，今次起火原因是制動系動失靈，將輪胎鎖死拖行致過熱起火。

香港汽車工業學會會長李耀培表示，巴士車身重，香港道路彎多及路況欠佳，容易對輪胎造成磨損，若輪胎的質量差，會因輪胎過熱致巴士自焚。另一方面，假如制動系統故障將輪胎鎖死，在拖行一段路程後，輪胎也會過熱焚燒。因此，巴士公司必須作出更好的監管，定期檢查及更換不合格輪胎及零件。

李耀培續稱，現時外國的巴士車身，很多都使用了防火物料，一旦着火也不致迅速蔓延及燒通頂；另外，建議巴士公司安裝自動滅火系統，只要輪胎、制動系統或引擎發生火警，監察系統就會閃燈，車長按掣即可將火撲滅。雖然增加了成本，但乘客的安全也得到更好的保障。