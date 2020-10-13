長者被虐及想自殺個案激增約五成　團體籲和睦抗疫

長者安居協會發現，長者有自殺念頭或風險上升50%、需要社區支援的個案上升2倍。

長者安居協會今(13日)表示，近期長者出現情緒、心理上需要支援的個案愈來愈多，該會處理的個案中，懷疑被虐及涉家庭暴力者上升逾1倍、求助長者有自殺念頭或風險亦上升50%、需要社區支援的個案更增加了2倍，比起上年同期大幅上升，當中，懷疑被虐個案自8月後上升得最急。

長者安居協會呼籲大眾，多留意身邊長者的精神健康狀況，與長者同住家人應彼此體諒、多溝通，共同走過當前的逆境，以免發生不愉快事情。家人亦可多與家中長者透過視像通話工具保持聯絡，減少他們的孤獨感。

在第四波疫情來勢洶洶下，該會建議長者做好充足準備，在家中預備足夠的口罩、消毒用品、日常生活必須品及食物；居家抗疫期間要多進行伸展運動；根據醫生指示定時食藥，依時覆診並確保有足夠的藥物。對於有認知障礙症的長者，協會建議應維持一貫的生活規律，避免太多轉變，使他們難以適應，變得焦躁不安。照顧者可提供一些伸展運動、認知訓練、網上記憶活動等，維持他們的認知能力及預防身體衰退。