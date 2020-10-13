誘女童傳不雅照換取網絡遊戲武器　涉事小學男教師已被停職

一名姓邱（37歲）小學男教師，早前涉透過手機遊戲《第五人格》，誘使多名未成年少女提供不雅照片及視頻，以換取遊戲武器。警方於上月接獲一家長報案，並於上周五(9日)展開拘捕，暫控一項「利用、促致或提供未滿16歲的人以製作色情物品」罪。有指涉事教師於深水埗寶血會嘉靈學校任職，學校昨日(12日)向家長發信，指該名教師已即時停職。

校長馮敏兒在信中指，校方於昨日從警方得悉該校一名教師涉嫌犯刑事罪行被捕，由於案件已進入司法程序，現階段不作評論。信中又稱，學校法團校董會對事件極度關注，由於涉事教師涉及刑事訴訟，為保障全校師生安全，法團校董會根據《資助則例》，着令涉事教師即時停職。

同時，學校已即時啓動「危機及安全處理組」，按既定程序處理事件，並安排學校教師、社工及教育心理學家為學生提供輔導，協助疏導情緒。學校又提醒家長，留意子女情緒，且給予適切關心。

警方早前表示，現階段未有證據顯示疑犯任教的學生為案件受害人或曾受到騒擾，警方將向有關學校作進一步調查及確認。該些不雅照片涉及7名女童，除了該名8歲女童能確認身份外，其餘6人暫未能確認，呼籲任何人遇上同類案件，立刻與警方聯絡。

教育局回覆指，已就事件聯絡相關學校，並得悉學校已啟動危機處理小組及會按既定程序作出跟進，包括暫停有關教師的職務。當局會繼續與校方緊密聯絡，跟進事情的發展及提供適切的專業支援。

教育局續指，任何教師如涉及違法行為，其本人固須承擔法律責任，當局亦會根據《教育條例》嚴肅跟進。按一貫機制，無論有關教師是否被定罪，在有關教師的個案結束後，本局會根據法庭文件和所掌握的資料，審議教師有否涉及失德的行為和檢討其教師註冊資格。