吹奏樂器難戴口罩　梁子超﹕病毒最遠或可散播到20呎外

香港管弦樂團一名外籍低音單簧管樂手證實感染新冠肺炎，由於樂團上周五(9日)進行演出，超過100名樂團成員需送往檢疫中心進行檢疫。呼吸系統專科醫生梁子超回應傳媒指，確診者負責吹奏單簧管會不停有氣流排放，加上不能戴口罩，即使表演者之間有隔板，表演場地本身的鮮風量、表演時間和人與人之間距離都有影響，故存有一定空氣傳播風險，屬高風險活動。梁補充指，特別是如果患者病毒量愈高，傳播機會就愈大，故他身旁的團友和他直接面向的觀眾都尤其需要接受檢疫。

梁亦指，一般人打噴嚏產生的微粒，可散播到約6呎，表演者吹奏加上現場冷氣氣流，病毒微粒最遠或可散播到20呎外。故如未來數日有更多團友確診，署方應考慮強制觀眾接受檢測，但由於感染新冠病毒後仍有潛伏期，建議觀眾即使首次檢測呈陰性，數天後也可再作檢測，減低走漏機會。

對於樂手吹奏樂器難以佩戴口罩，日本有樂器廠商推出專為吹奏樂手而設的專用口罩Silica Clean Mask。專用口罩特別之處，在於口罩中央有一個活動式開口，可以供吹奏者在演出時透過開口，讓樂器能夠送到嘴前吹奏，該口罩亦號聲以抗菌消臭原料製成，有助阻隔致病原細菌。