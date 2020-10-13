政Whats噏：鄭琪離開官場　入馬會與譚志源、陳岳鵬續前緣

唔少高官離開政府呢個熱廚房後，都選擇轉換跑道加入私人機構或非牟利團體。已經脫離公務員隊伍嘅海事處前副處長鄭琪，就跟隨政制及內地事務局(政制局)前局長譚志源，同該局前副局長陳岳鵬嘅腳步，上個月轉投馬會工作，仲加入譚嘅團隊共事。之不過，其實3人喺政府任職時期，曾經都係上司、下屬嘅關係，仲一齊處理過惡啃嘅政改工作。

其實鄭琪與譚、陳兩人都頗有淵源。3人曾經喺同一決策局工作，當年政府就2017年特首普選，同2016年立法會選舉嘅辦法進行政改諮詢時，譚志源就係「政改3人組」其中一員。當時鄭琪正出任政制局首席助理秘書長一職，同時任該局政治助理嘅陳岳鵬一齊專門負責政改工作。

當年工作棘手唔易做，更觸發後來嘅社會運動，佢哋可以話係一齊打咗場硬仗，估唔到3人離開政府後，又再喺馬會聚頭。話說譚志源兩年前加入馬會，出任公司事務執行總監一職，掌管對外事務部、內地事務部同公共事務部。翌年佢嘅前下屬陳岳鵬喺外國深造完畢後，轉投馬會擔任行政經理，管理內地事務部。

無獨有偶，鄭琪今年九月正式離開政府後，亦同樣加入馬會出任行政經理，負責社區關係方面嘅事務，同一齊陳岳鵬為前上司效力，睇嚟佢哋今次可以組成「馬會3人組」。