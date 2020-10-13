梁振英社交平台公布涉違法教師資料　議員轟侵私隱將作投訴

前行政長官梁振英今日（13）突於個人社交平台，公布18名涉嫌違法教師的資料，包括涉案教師姓名、年齡、任職學校甚至涉及的案件、被捕原因和刑罰等，做法惹起爭議。有民主派議員批評此舉是對教育界進行文革式批鬥，而當中不少人還未定罪，卻被梁振英為政治目的而公審，認為嚴重違反私隱條例，將向個人資料私隱專員公署投訴；亦有議員認為做法是製造仇恨及挑起矛盾，破壞社會和諧，促請梁盡快「收手」。

梁振英過去一直狙擊教育局不公開被譴責和警告的教師姓名及涉事學校名稱，認為是對家長及其他教師欠公允，更批評教育局局長楊潤雄「為官避事平生恥」。他早前更在社交平台貼文指出，由其牽頭成立的「803基金」向法庭申請司法覆核，要求教育局公開資料。至今日，他再在社交平台以「聳人聽聞」為題，發文指教育局、教協、辦學團體和學校一直漠視家長的知情權，隱藏出事教師的姓名，認為公眾利益凌駕私隱，故從不同途徑收集得來資料，詳列18名教師的控罪和案情。

議員許智峯批評梁振英此舉是網上對教育界進行文革式批鬥，而事實上有不少人還未定罪，認為梁的做法違反《個人資料（私隱）條例》（《條例》）的「保障資料原則」，包括未經資料當時人同意，將有關教師的個人資料用於政治批鬥這新目的，並對他們造成心理上和實質的損害，例如影響工作崗位等。他將向個人資料私隱專員公署投訴，並不排除對梁振英作出私人檢控、禁制令等法律行動。

教育界議員葉建源回應指，梁的做法是否違反私隱條例有待進一步研究，但無論是否違反條例，有關做法都是非常惡劣的。葉認為沒有必要公開涉事教師資料，覺得梁這樣做的目的是製造仇恨、製造對立面、針對老師，刻意挑起矛盾，並破壞社會和諧，類似的政治鬥爭方法，對社會非常不利，呼籲對方「收手」。他又指，涉嫌違法教師會由法庭處理，毋須其他持份者涉入其中。