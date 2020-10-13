政Whats噏：阻音樂噴泉工程　觀塘區議會無諮詢成立工作小組

觀塘區議會日前召開會議，討論海濱音樂噴泉工程社區重點項目，期間主席蔡澤鴻突然建議成立有公眾參與嘅工作小組，結果更以大比數獲得通過，蔡澤鴻亦獲得區議會授權，以區議會名義研究採取司法覆核等法律行動跟進，但有建制派區議員質疑，指未經諮詢嘅情況下成立工作小組，批評做法違規，而小組實質要做啲咩亦都唔清唔楚。蔡澤鴻事後認衰，承認事前並無諮詢區議員。

觀塘區議會早在換屆之初，就通過要求暫停音樂噴泉工程，但遭民政事務總署拒絕。而區議員梁凱晴曾經喺今年5月提出司法覆核，要求暫緩工程。至會議當日，蔡澤鴻就話，曾要求民政事務總署提交工程合約供研究但被拒絕，建議設立一個有公眾參與、跟進音樂噴泉嘅工作小組，而有關工作需與民政事務總署「交手」，故唔需要民政處提供秘書服務。蔡又強調，好多觀塘區市民一直關注事情發展，縱使工程已完成了三分之二，但仍要思考再遇政府「小白象」工程時，區議員應該肩負點樣嘅角色，又指成立工作小組唔係搵嘢黎搞，而係有其必要性。

工聯會區議員簡銘東質疑，指蔡澤鴻利用區議會名義成立工作小組跟進工程，但「飛起」民政處提供秘書服務，簡批評做法違規，形容「霸區議會個名做獨立王國」。簡又指音樂噴泉工程現正進行中，唔明點解喺呢個時候成立小組，究竟有咩實質用處，嚟緊要點樣做，做啲咩，統統都係未知之數，其他區議員亦不知情，質疑主席無諮詢就成立小組，就連民主派議員都蒙在鼓裡，絲毫不知工作小組內容及方向，而蔡澤鴻喺會上亦無明確答案，無解答工作小組未來要做啲咩，只舉例話去請願又得、提司法覆核都得，總之含糊其詞，讓人摸不著頭腦。

除程序上有問題，簡仲話上一届已決定嘅工程項目，且建造工程正進行中，依家先至貿然成立小組，可以話係浪費公帑，浪費區議會資源。簡又提到，即使大家往好嘅方向諗，成立小組係為咗優化設施，以達到便利街坊等，但現階段因欠缺透明度，令大家感到不妥，問題實在嚴重。

蔡澤鴻接受查詢時承認，事前未有諮詢區議員，會檢討做法。對於民政事務總署以簽定保密協議為由，拒絕公開工程合約內容，蔡澤鴻透露或會採用司法覆核等法律途徑，要求署方公開合約，又話區議會作為民選代表，明白市民有期望，但礙於建制派當年喺區議會同立法會財務委員會上投票通過，最終無辦法撤回撥款，區議會亦無從監察，反問「咁樣點同市民交代」，因此期望透過工作小組嘅形式，邀請區內市民同團體出席研討會表達意見。