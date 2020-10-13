食肆員工免費檢測病毒網上登記延至月尾　曾參與可再登記

為進一步加強餐飲處所的防疫措施，並因應專家顧問的建議，就關鍵控制點採取多項針對性措施，以減低新冠病毒在餐飲處所傳播的風險，食物環境衞生署今日(13日)與食肆、酒吧、卡拉OK場所及夜總會等餐飲業界代表會面，署方於會上表示為特定群組安排的病毒檢測服務，網上登記截止日期會延長至10月31日，署方呼籲餐飲業前線員工積極參與，而曾經登記並已接受檢測的高接觸群組亦可再次登記。

檢測承辦商Prenetics Limited於上周末在蘭桂坊、尖沙咀及灣仔的酒吧區共派發超過2100個樣本瓶，當中包括約1770個向員工派發的樣本瓶及約390個向顧客派發的樣本瓶。食環署的檢測承辦商在本周末會前往蘇豪區、堅尼地城及太子的酒吧區派發樣本瓶。詳情稍後另行公布。

至於加強巡查餐飲處所及對違例者採取執法行動方面，其中賣酒處所的執法行動自9月18日酒吧重開以來，警方巡查次數達1278次，而食環署與警方進行了37次聯合行動。當中，警方及食環署向合共約30個相關處所負責人展開檢控程序。

另外，食環署再次提醒餐飮業界須嚴格遵守相關防疫規例規定及指示，即4人1枱、桌子之間至少有1.5米距離等，有關防疫措施建議的培訓資料已上載食環署網頁，供持牌食肆的衞生經理/衞生督導員了解其內容後在其服務的餐飲處所內切實執行。

此外，因應專家顧問建議餐飲處所加強空氣流通以達致更佳防疫效果，食環署將會在本星期內作出公布，透過設立網頁提供一個平台，讓持牌餐飲處所自願申報其處所通風系統的每小時的換氣量，及按需要設置的相關空氣消毒設備，公開予市民查閱。

應食環署邀請，政府資訊科技總監辦公室在會上亦向業界代表介紹其正在開發的感染風險通知應用程式，讓餐飲處所按需要參與，而市民可自願參與、自主記錄，更容易掌握自己的到訪歷程，在有需要時自行與衞生防護中心聯絡。業界代表在會上表示會積極配合，以協助衞生防護中心追蹤緊密接觸者的工作。而部分酒吧及卡拉OK等場所已呼籲顧客填寫電子健康申報表，方便有需要時聯絡。