蘋果iPhone 12系列手機登場　周五起接受預訂

萬眾期待的iPhone 12系列手機終於亮相。美國蘋果公司於香港時間周三（14日）凌晨1時舉行發布會，公布推出多款全新產品，包括iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max及智能揚聲器HomePod Mini。首發地區包括香港及中國內地，香港用家最快可於周五（16日）起，預訂iPhone 12及iPhone 12 Pro。

蘋果公司行政總裁庫克率先亮相，宣布全新HomePod Mini正式登場。外形有如球體的HomePod Mini採用無縫網狀布料包裹設計，除提供聲控功能，頂部亦設背光觸控表面。它有白色及太空灰2種顏色，將於11月6日開始接受預訂，同月16日起發售，售價為749港元。

除HomePod Mini，對應5G的iPhone 12系列手機正式登場。獲首先介紹的iPhone 12外形與上一代iPhone相約，僅得邊框沿用類似iPhone 4的設計，設有黑、白、紅、綠及藍共5種顏色。iPhone 12採用6.1吋全屏幕OLED顯示器，較舊款iPhone有4倍耐跌撞能力；它採用A14仿生晶片，較其他智能手機快，支援MagSafe無線充電功能。

至於鏡頭方面，iPhone 12的機背配備雙鏡頭、1200萬像素相機，提供夜景模式，在低光環境拍攝有明顯改善。香港用家最快可於本月16日起預訂，售價為6799（64 GB）、7299（128 GB）及8099（256 GB）港元。

針對尺寸較小手機市場，蘋果公司亦推出屏幕為5.4吋的iPhone 12 mini，是全球外形最小且重量最輕的5G智能手機，同樣機背配有雙鏡頭，其它規格亦與iPhone 12一樣。眾多不同儲存容量版本當中，64 GB的售價為5999港元，而128 GB及256 GB的售價分別是6499及7299港元，11月6日起接受預訂。

一如預期，蘋果公司同時公布屏幕分別為6.1吋及6.7吋的iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max。這兩款iPhone 12 Pro設銀色、石墨色、金色及太平洋藍色，機背則配有3個鏡頭，分別是超廣角、廣角及長焦距相機，配備LiDAR感測器，提升擴增實境（AR）的體驗；也可拍攝支援杜比視界的HDR影片。

無論是iPhone 12 Pro抑或iPhone 12 Pro Max，均有128、256及512 GB儲存容量選擇。香港用家可於10月16日起預訂iPhone 12 Pro，最便宜的128 GB版本售價為8499港元。至於iPhone 12 Pro Max則於11月6日起接受預訂，售價分別為9399（128 GB）、10199（256 GB）及11899港元（512 GB）港元。