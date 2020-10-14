房協營運「暫租住屋」策誠軒　租戶8月正式入伙

香港房屋協會早前與港鐵簽訂協議，以5年期借用方式，使用其物業策誠軒營運「暫租住屋」，提供185個單位予在輪候公屋的家庭申請。當中逾130個由房協出租予3至6人家庭申請暫住，餘下約50個則交由社聯出租及營運。房協最終共收到1141宗申請，超額申請7.8倍，當中3人家庭申請佔最多數，租戶最快已於8月入伙。

「暫租住屋」單位面積介乎約270至470呎，每月租金介乎2800至5000港元。關愛基金年初通過撥款近4600萬港元資助翻新策誠軒作過渡性房屋。策誠軒每個單位均附設廚房及獨立廁所，而翻新單位工程包括拆除木地板及重鋪英坭沙地台、翻新所有牆身、天花及腳線，全部門會更換或髹油等；公眾地方則會更換部分電力裝置及外牆維修等。

九廣鐵路公司早於90年代興建策誠軒，租予員工使用，兩鐵合併後由港鐵接手管理。兩鐵於2007年合併，前一年即2006年，策誠軒已停止接受員工申請租用，多年來相繼有員工搬走，令宿舍空置率高企。港鐵曾於2010年向城市規劃委員會建議將該處的鐵路員工宿舍及會所土地用途，改為住宅，但遭否決。