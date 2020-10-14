煤氣喉現破孔拒更換　驗樓師斥非常愚蠢

煤氣喉現破孔，住戶人心惶惶！有驗樓師根據策誠軒住戶提供的相片，直言有關煤氣喉明顯出現破孔，有洩漏煤氣的危機，嚴重更有機會引致爆炸，造成人命傷亡，認爲應馬上更換，以策安全；又形容堅持不更換喉管的舉動「非常愚蠢」，絕對不能接受。

驗樓師詹濟南表示，一般煤氣喉管出現銹漬屬正常，較多常見於喉管的接駁位置。然而，他稱有關住戶的煤氣喉部分外層鉛水位置磨損情況尤其嚴重，估計曾有人磨損或碰撞過該喉管，而喉管已出現明顯破孔，必須更換。他直言煤氣喉出現破孔屬非常嚴重的事件，除有洩漏煤氣的風險，影響住戶健康外，嚴重更有機會引致爆炸，造成人命傷亡。他又指若煤氣公司已向住戶報價，即認同有更換煤氣喉的必要，認爲有關人員應信賴專業人士及聽從建議，更換喉管。

前測量師學會會長何鉅業稱從圖片顯示，該煤氣喉銹蝕問題非常嚴重，亦出現破損，必需馬上更換。他指出即使具20、30年歷史的樓宇，都少見煤氣喉惡化至如此惡劣的狀況，形容事件不常見。他直斥，「即使係水喉穿咗都要換，更可況係煤氣喉」，又指該煤氣喉部分外壁位置厚度比原先減少非常多，根本不應該繼續使用，建議住戶應向註冊氣體工程承辦商求助及更換喉管，切勿輕視事件。他說，若出現破孔的煤氣喉繼續供氣，漏氣風險比較大，住戶吸入必定對身體有害，甚至會出現火警及爆炸的情況，屆時有機會造成無可挽回的損失。