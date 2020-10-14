房協「暫租住屋」策誠軒煤氣喉驚現破孔　住戶憂爆炸釀災難

位於大埔滘的「暫租住屋」策誠軒單位煤氣喉驚現破孔，負責管理的香港房屋協會「慢半拍」處理，住戶憂出現漏煤氣甚至爆炸事故！策誠軒早前翻新成過渡性房屋，有住戶８月中收樓時發現煤氣喉出現破裂，起初向負責管理的房協求助，但只表示會安排人員在喉管外層補漆，如要換喉住戶須自費5000元，即近月租兩倍，最終周旋近兩周方獲免費更換煤氣喉。住戶批評房協漠視住戶需要及生命安全，有議員亦炮轟房協漠視基層苦況，坦言對事件零容忍。

司徒太於9月正式遷入策誠軒一個高層單位，驗收時發現單位裝修馬虎，煤氣喉更出現生銹的情況，甚至出現兩個破裂的小孔，擔心會出現漏煤氣事故。後來經煤氣公司職員檢查後，職員指出存有一定危險性，並向其報價及建議更換煤氣喉。司徒太就此聯絡房協職員，但獲回覆指相關承辦商已視察喉管，同時承認喉管出現銹漬，但沒有更換必要，只會安排人員在喉管外層重新補漆。直至司徒太向各方求助及周旋多天，房協才突改變同意其更換喉管。

司徒太對此感到萬分無奈及失望，並炮轟房協敷衍了事，明知煤氣喉出現破孔及有爆炸危機，亦不願意協助換喉。她又指自己輪候公屋5年，日常支出緊絀，更換喉管的費用高達月租兩倍，相信不少住戶都無法負擔，認爲房協敷衍處理住戶問題，置基層於水深火熱之中。

有其他住戶亦反映面對類似問題。住在中層的住戶余女士稱工程人員在上月下旬發現煤氣喉管出現生銹的情況，已即時向房協要求更換喉管，惟至今逾3星期仍僅獲房協回覆稱未能安排師傅上門更換，換喉工程遙遙無期。她直斥房協做事「慢手慢腳及拖住做」，沒有優先考慮住戶安全，又質疑房協安排一個煤氣師傅都「做唔到」。

有份跟進事件的區議員姚鈞豪直斥房協處理問題粗疏，而且工作效率慢，令到住戶有機會面臨生命危險。他稱幸好住戶堅持「企硬」，否則事件有機會不了了之。他又認爲事件歸咎於房協內部溝通不協調，導致房協高層誤以爲涉事住戶的煤氣喉沒更換必要，房協應改善內部溝通。