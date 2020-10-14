擬開發陸海新交通樞紐　海南研打造宜居城市

海南正擬打造成一個宜居及宜旅遊的度假勝地。

海南省正積極發展運輸交通網絡，如計劃推動建設西部陸海新通道國際航運和航空樞紐，加快構建現代綜合交通運輸體系，開通跨國郵輪旅遊航線外，更有消息指，海南有意開發增交通便捷，構思建造環島單軌列車運行，將海南打造成為一個宜居及宜旅遊的度假勝地。

有消息指，海南擬構建交通便捷的網絡，貫通全省各地，方便物流、運輸及人流往來，構思最基本是設置環島單軌列車運行，途徑各個主要城鎮設站，帶動南北人流物流，更能促進各個旅遊點的推廣，有了方便的交通，無論居住或旅遊，也會是一個有力的吸引點。

近年內地北方誕生不少富裕一族人士，居較為寒冷的地區，亦喜愛到南方置業，海南將會是選擇目的地點之一，因為海南擁有陽光與海灘，隆冬可以南下避寒，所以近年海南沿海新設計規劃的樓盤不少，當中不乏高檔別墅建設，極具潛質。

反觀香港的鐵路發展問題百出，研究十三年的啟德單軌鐵路至今未有時間表，沙中線接連出現問題，通車時間一再押後，遠遠比不上內地城市交通網絡的快速發展及建成。

過去亦有港人在海南投資物業，香港經貿商會會長李秀恒指出，海南因為開發發展，是炒賣樓宅的「萬人寵」，目前除經商外，港人移居海南的人數暫不多。