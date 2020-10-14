海南遊客大增　香港旺區冷落

距離香港只有個半小時機程的海南省近年積極發展自由貿易港，提供零關稅、個人免稅購物額、開放航權、加快三亞成國際郵輪母港、建造特色主題樂園度假區等發展以吸引旅客到訪，在剛過去的十‧一長假期，進出海南的遊客量明顯較去年同期增長，保持在高峰水平，反觀香港在新冠肺炎及黑暴持續下，旅遊陷入停擺。有香港旅遊業界人士坦言，海南省旅遊不斷發展肯定影響香港旅遊業，香港必須鞏固食、買、玩的僅餘丁點優勢，才能留住旅客。

海南省將圍繞國際旅遊消費中心建設，建造主題樂園度假區，推動旅遊與文化體育、健康醫療、養老養生等深度融合，提升博鰲樂城國際醫療旅遊先行區發展水平，培育旅遊新業態新模式。加快三亞向國際郵輪母港發展，並設立遊艇產業改革發展創新試驗區。創建為國家級旅遊度假區和5A級景區。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦指出，海南島一直是旅遊區，本身已有一定的吸引力，加上近年朝着自貿區發展，除搶攻內地客外，亦有意吸納亞洲南部及香港旅客。海南成為自貿區後，有不少外國品牌進駐，吸引內地客前往享受購物的樂趣。內地亦有迹象顯示，未來一兩年，內地人已逐步適應國內遊，海南具吸引力，「人哋間度假酒店都大過香港啲酒店好多！」

崔認為，香港必須保持國際城市及保持僅餘的丁點兒食、買、玩的吸引力，才能保住內地旅客來港。如疫情過後重開，應推出大減價吸引旅客，若香港失去旅遊優勢，連帶影響相關行業的勞動市場。目前香港要緊靠港珠澳大橋及粵港澳大灣區的吸引力，才能提高承載力，吸引一程多站的旅客來港旅遊消費。