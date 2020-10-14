東方日報A2：香港再唔爭氣　淪大灣區龍尾

繼深圳GDP（本地生產總值）及科研已超越香港，熟悉國情的銀行家透露，資金正醞釀由香港撤離，並選擇投入中央近年力捧的海南。隨着海南資金到位及政策配合，乘勢而上亦威脅香港，香港商界已看準海南商機投資發展，零關稅加上大力發展旅遊休閒業，正面與香港購物天堂競爭，各界及學者認為海南已萬事俱備，炮轟香港「食老本」停滯不前，旅遊未見新亮點，預料海南最快五至十年就可以追上，而香港作為國際金融中心的龍頭地位或會不保，甚至淪為大灣區龍尾。

新冠肺炎疫情重創各地經濟，海南省上半年GDP錄得二千三百八十三億元人民幣（約二千七百五十億港元），按年下降百分之二點六，但當地經濟正逐步回升，消費市場不斷回暖。反觀另一邊廂的香港上半年GDP逾一萬二千億元，按年下降百分之九。

雖然海南與香港的經濟規模尚有差距，但只要海南保持高於香港的經濟增速，經濟規模要超越香港只是時間問題，阿里巴巴創辦人馬雲去年初便提到海南自貿區要超越香港。光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，海南GDP未來也有機會趕過香港，就像深圳GDP已超越香港。

經濟規模以外，資金流向和企業投資亦已見變化。星展銀行（香港）財資市場部董事總經理王良享指，資金由香港流向內地城市一向是自然不過的事，過往內地享人口紅利，資金由香港流入內地從事製造業活動，到現在海南已成為免稅區，資金流入亦很自然。

最新公布海南自由貿易港第三批重點項目共簽約四十六個，總投資額便超過一百七十億元人民幣（約一百九十六億港元），外資項目便佔了九個，內資項目則三十七個。其中，中國五礦集團、中國航空油料集團等央企與海南省政府簽訂戰略合作協議，並有一些外資企業成功落戶海南。

港企同樣吼準海南發展機遇，中國銀保監在八月時公布，海南省人民政府已批准海南新創建資產管理股份公司參與該省範圍內不良資產批量轉讓工作。而據悉海南新創建的第一大股東為新世界發展旗下新創建集團子公司新創建資產管理（中國）。至於早前亦有當地媒體的評論文章預料，海南最快五至十年就可以追上甚至超越香港。

對於海南蓄勢待發的旅遊發展規劃，香港中文大學經濟學系副教授莊太量表示，雖然內地的旅客資源多，而旅遊目的地本身亦可互相替代，然而面對內地多個城市大力投資發展旅遊產業，港府是否亦應把本港旅遊業規劃得更好，以避免旅遊地位被周邊地區夾擊。其實本港旅遊業多年來都以「美食天堂」、「購物天堂」作賣點，莊直指本港旅遊業很有需要升級，不能再以單一傳統的旅遊景點吸引遊客，如推出本地主題樂園聯乘套票、周邊地區旅遊合作計劃等增添多元化，否則只依靠目前的旅遊資源，恐怕難保競爭力。

旅遊界議員姚思榮直指，海南當局對旅遊業提供包括企業稅和個人稅等稅務優惠，又設有免稅購物區和不少於一億五千萬元人民幣的貸款貼息、保險費補貼等，反觀港府對旅遊業的規劃和資源投放顯然不全面，並且相形見絀。在海南現時亦已設立免稅購物區吸客方面，姚炮轟，港府多年來忽視開發新旅遊資源，且欠缺整體規劃和資金投放不足，以為單靠傳統景點便可。

姚炮轟港府一成不變「食老本」，導致本港旅遊業的角色變得被動，原本的優勢亦被淡化，如「美食天堂」逐漸被廣州取代、「購物天堂」亦被海南威脅，以及本港兩個主題樂園亦正被上海和珠海的樂園比下去，狠批港府若繼續故步自封，只有靜待被包括澳門、廣東及海南在內等地區超越。

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