港府食老本景點唔吸引　兩主題公園持續見紅

曾被譽為「東方之珠」的香港，本地旅遊卻愈做愈死氣沉沉。兩大主題公園業績持續見紅，其中香港迪士尼樂園連續五年虧損，港人公帑白養「米奇老鼠」，今年更被政府收回竹篙灣二期用地認購權，樂園二期擴建無望；而海洋公園更不爭氣，財困纏身需要公帑注資五十四億元救亡。舊旅遊景點吸引力欠奉，而港府對新旅遊設施的推廣也不力，美食車先導計劃年年虧蝕，多架美食車先後退出，該計劃名存實亡。

提到本港旅遊業，兩大主題公園是旅遊標誌。但可惜港府體制官僚，欠缺新意推動旅遊，令兩大公園業績年年虧損，吸引力也大不如前。其中香港迪士尼業績已連續五年「見紅」，作為大股東的港府，計入三年前為樂園擴建投資的五十多億元，前後已投放三百多億元，但開業十五年的樂園，僅三年有盈利。業績長年虧蝕，導致港府早前決定不會延長迪士尼在竹篙灣迪士尼第二期用地的認購權，變相收回土地，迪士尼第二期擴建無望。

而另一主題公園海洋公園情況更為嚴峻，近年來不斷大興土木導致負債纍纍，面臨財困的海洋公園今年在社會爭議聲中獲政府撥款五十四億元，只能維持公園未來一年營運開支及清還貸款。不過，公園剛獲撥款後受疫情影響曾兩度關閉，公園財困惡化。前景仍未明朗之際，公園一度藥石亂投，推出「森度遊」付費行山團，卻被踢爆行山徑涉霸官地牟利，最後需「急轉彎」改路線重推。

港府無能，既未能維持舊旅遊設施的吸引力，由外國引進的新興旅遊產業也發展不濟。旅遊事務署推行美食車先導計劃三年半以來，美食車的營業額逐年下跌，雖然署方早前宣布將原定明年二月二日完結的美食車先導計劃延長一年，但事實上美食車數目由去年十五部減至十三部，目前至少再有四架美食車有意退出。