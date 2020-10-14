何志平專欄：法則與功夫

這一天，紐約大都會看守所內的鄰居「艾凡」跑過來跟我聊天，艾凡是巴基斯坦裔的中年生物工程師，博學知識分子。他說起我們剛剛在教育部開展的「情緒管控」課程，又聽到了一些學員的要求和期望，正要和我看看怎樣才能提升課程的內容，說明我們找到心裏的平安。

艾凡指着我說：「我們看見你永遠都是那樣的祥和，從沒見你發脾氣或覺得不快，好像甚麼都打不倒你，你又甚麼都不執着計較！請你告訴我們你的秘訣好嗎？」

我笑得嗆着說：「我才沒有你說的那樣。我只不過和你們一樣，被關在這裏的一個普通人而已，在這一個地方，在這時候，做我應該做的事，就是生存下去，要『活』着，不僅是身體要『活』着，心也要『活』着！」

艾凡沒有打算放過我，接着說：「前陣子你跟我們講的『安那般那』呼吸方法，甚麼六妙門的數息隨息，非常有用於自我催眠，跟着你說的那樣數呼吸，幾分鐘後便能全身鬆懈，馬上入睡打呼嚕了，但你說的太玄太難體會了！好幾個人都希望你能跟我們說說冥想，我們都聽說過這冥想的方法能帶領我們進入奇妙的境界。」

我想想也是的。中國那一套修心養性的道理，「空」「有」的論述，都是充滿人生宇宙間的哲理，也離不開五千多年的中華文化。一時三刻有理說不清，況且還要翻譯半天！我也沒這般的口才智慧深入淺出的說懂他們。正在煩惱着怎樣盡我之所能，讓他們在這般誠懇的摸索中有所得着，便想起早前，圖書館大清潔大掃除中，在舊書堆裏發現了一本二○○八年的書，是紐約公眾圖書館廢棄後拿過來的舊書名《萬能鑰匙系統》（Master Key System ），作者查理斯‧哈奈爾（Charles Haanel）在一九一二年寫的，上星期剛把它讀完了。感覺到書裏頭的方法可能更適合在看守所內同學的需要，便介紹給艾凡和他身旁的「伊利」（假名）說：「這本上世紀的書是被譽為發展個人潛質和繁榮意識形而上學的最好研究之一。本來是為教人如何以新思想，心理發展，來創造豐裕財富、成功發達和獲得健康的工具書，但後來人們細讀後，便發現裏面涉及到的哲理思維，以至方法，都能令讀者實現他的夢想。書中最早提到宇宙中最強的力量時，使用『吸引力法則』的概念，是賦予人類挖取巨大的宇宙智慧，並從中汲取與我們每人的抱負和抱負相應的能量和方法。」

看見他們兩人充滿疑惑的眼神，便再深入的解釋：「萬能鑰匙系統的關鍵點是他所說的集中力、吸引力、和諧的思維和行動法則。 萬能鑰匙系統的獨特之處在二十四章內的每章都附帶有一系列練習，並且它們彼此之間是系統地建立起來的，成為一個系統。主金鑰匙系統的另一個重要方面是『信念』元素。對『信念』的理解源於對精神的理解，即精神無處不在，它不能不是完美的。信念使我們具有確定性，勇氣和決心改變自己的生活，使自己的生活變得更好。」

伊利躍躍欲試的搶着要那書：「馬上開始，看着我來改變不可改變的未來！」

我忍不住澆他冷水，說：「修為來自內化這本書裏的學問，以學習力量思想秘密，即創造力和意志力，以實現自身發展的關鍵。它為宇宙智慧打開了大門，使你能夠吸引實現夢想所需的一切，並將注意力和視覺化能力增強到可以表達自己的欲望的水準。這書共二十四章，每章可要花上一個星期去練習吸收。你可知道在中國的文化裏，甚麼叫做『功夫』嗎？方法、實踐、再加上時間，才成『功夫』的！」

伊利聽後，吐一吐舌頭，做了個鬼臉！