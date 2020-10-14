探射燈：塑砧板捱刀甩膠碎　混食物落肚恐致癌

留家抗疫，「自煮」機會增加，常用砧板必不可少。不衞生的砧板分分鐘成家居陷阱，有外國研究顯示砧板平均的大腸桿菌數量較廁板多出兩倍，東網記者早前抽驗3塊不同材質的家用砧板，亦發現所有砧板樣本每毫升細菌菌落數目高於家用廁所板，其中膠砧板更出現「甩膠」現象。專家指塑膠排水能力差，刀痕容易孳生細菌，切割過程製造的摩擦亦會釋出膠碎，經食物進入人體積聚；專科醫生擔心膠砧板內或含「雙酚A」，進入人體可擾亂性賀爾蒙水平，影響小朋友發育，甚至有致癌風險。

傳統原木砧板一向受歡迎，但因易發霉、難打理，近年不少人轉用方便易清潔的膠砧板，加上內地興起的竹砧板亦吸引不少捧場客。東網記者早前收集3塊不同材質的家用砧板，交由研究員檢驗細菌含量，結果發現全部樣本含菌量高，均含有大腸桿菌、金黃葡萄球菌及李斯特菌等，其中膠砧板含菌量最高，被驗出每毫升細菌菌落數目（CFU/ml）超過3萬個，較普遍家用廁所板含菌量高出25倍；木砧板及竹砧板亦被驗出每毫升逾2萬個細菌菌落。

另外，為測試各砧板的耐用程度，東網記者準備1塊豬肉平均分成3份，在每塊砧板上剁碎，再化驗碎肉，結果發現膠砧板甩膠問題嚴重，每公斤豬肉被驗出超過3200毫克的微塑膠，顯示膠砧板經切割後會產生膠碎並黏附在食物上，可經食物進入人體。

「每次切割嘅過程都會（在膠砧板上）增添一啲『花紋』，食物殘渣會因而收埋喺花紋入面，冇咁易清走。」北京師範大學香港浸會大學聯合國際學院研究助理梁浩文博士指，植物表面有皮孔幫助排走水分，但塑膠沒有，亦沒有植物中含有的丁香酚幫助殺菌，容易孳生細菌，「細菌孳生不外乎3樣嘢：水分、空氣同養分。」他又指每次在膠砧板上增添刀痕都會釋出膠碎，市民進食小量無礙，但微塑膠「易入難出」，在身體累積一定濃度後或會令腸臟絨毛細胞突變，導致癌病變，「鑑於每個人嘅生理結構同腸道狀況唔同，微塑膠對人體嘅毒性成疑。」

腸胃肝臟科專科醫生吳昊指不同類型微塑膠對人體有不同影響，其中吸入製造塑膠的化學物雙酚A最令人擔心，因為雙酚A可擾亂人體賀爾蒙水平，尤其是性賀爾蒙，會影響小朋友發育，並增加成人患癌風險，如乳癌、婦科癌等，「依家嘅膠砧板比較少（雙酚A），但以前嘅膠砧板同水樽會有。」

綠惜地球總幹事劉祉鋒坦言，在各材質砧板中，膠砧板屬最不環保且不理想的選擇，因為塑膠製品會造成環境污染，加上部分膠砧板或含有害物質，如塑化劑，恐影響健康，「大力喺砧板上剁嘢係有機會甩膠，並經食物進入人體，呢個情況係絕對唔理想。」他建議消委會抽驗市面上的家用膠砧板，並模擬市民在家使用砧板的情況，測試各砧板的甩膠程度，測試結果可供市民日後購買膠砧板時參考。

消費者委員會指過去3年共接獲7宗有關砧板的投訴，主要涉及價格或收費爭拗及貨品質素等；今年截至7月則有1宗關於砧板銷售手法的投訴。該會呼籲市民無論使用哪種物料的砧板都應保持砧板衞生，並使用不同砧板處理即食及非即食食物，以防交叉污染。

環境保護署回覆指現時國際間尚未有公認的環境微塑膠含量標準以及統一的檢測方法，該署會密切留意相關進展，以作適當跟進。